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Олимпиада в Токио

Пятая ракетка мира Андрееску не выступит на Олимпийских играх в Токио

В 2019 года она стала победителем Открытого чемпионата США
Бьянка Андрееску EPA-EFE/RHONA WISE
Описание
Бьянка Андрееску
© EPA-EFE/RHONA WISE

ТАСС, 13 июля. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом она написала в Instagram.

"Я приняла очень трудное решение не выступать на Олимпийских играх в Токио. Я с детства мечтала представлять Канаду на Олимпиаде, но учитывая все обстоятельства, связанные с пандемией, глубоко в душе я понимаю, что приняла правильное решение. С нетерпением жду возможности представить Канаду в матчах Кубка Федерации и Олимпийских играх 2024 года", - написала спортсменка.

21-летняя Андрееску занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциаций (WTA). В ее активе три победы на турнирах под эгидой организации. В 2019 году она стала победителем последнего в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

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