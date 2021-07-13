Пятая ракетка мира Андрееску не выступит на Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 13 июля. Канадская теннисистка Бьянка Андрееску пропустит Олимпийские игры в Токио. Об этом она написала в Instagram.

"Я приняла очень трудное решение не выступать на Олимпийских играх в Токио. Я с детства мечтала представлять Канаду на Олимпиаде, но учитывая все обстоятельства, связанные с пандемией, глубоко в душе я понимаю, что приняла правильное решение. С нетерпением жду возможности представить Канаду в матчах Кубка Федерации и Олимпийских играх 2024 года", - написала спортсменка.

21-летняя Андрееску занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциаций (WTA). В ее активе три победы на турнирах под эгидой организации. В 2019 году она стала победителем последнего в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата США.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.