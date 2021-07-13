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НХЛ

Клуб НХЛ "Коламбус" учредил фонд в честь погибшего вратаря команды Кивлениекса

Латвийский голкипер скончался 4 июля в возрасте 24 лет
Матисс Кивлениекс AP Photo/Kathy Willens
Описание
Матисс Кивлениекс
© AP Photo/Kathy Willens

ТАСС, 13 июля. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" учредил фонд в честь латвийского вратаря Матисса Кивлениекса, погибшего 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба "Коламбуса".

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Во время празднования Дня независимости США выстрел фейерверка попал вратарю в грудную клетку в область сердца, после чего 24-летний голкипер "Коламбуса" скончался на месте.

"Чтобы почтить память вратаря, фонд "Коламбуса" учредил Мемориальный фонд Матисса Кивлениекса для поддержки молодежных хоккейных инициатив в Колумбусе и его родной Латвии. В честь нашего 80-го номера "Коламбус" и семья [владельца команды Джона] Макконнелла пообещала выделить $80 тыс. в счет каждого пожертвования, сделанного в фонд памяти Кивлениекса".

Кивлениекс был основным голкипером сборной Латвии на чемпионате мира 2021 года, на котором команда заняла 11-е место. Он провел на турнире четыре матча. Также вратарь выступал на мировом первенстве - 2018, где латвийцы заняли восьмое место.

Кивлениекс выступал за "Коламбус" с сезона-2019/20. В минувшем сезоне он провел два матча, одержав одну победу. Всего на его счету восемь матчей в НХЛ в карьере. Ранее он играл за фарм-клуб "Коламбуса" "Кливленд", в который перешел в 2017 году.

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