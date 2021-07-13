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НХЛ

НХЛ планирует провести следующий сезон в полноценном формате

Календарь игр должен быть опубликован до церемонии драфта, которая запланирована на 23-24 июля
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 13 июля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует провести сезон-2021/22 в полноценном докоронавирусном формате. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В понедельник руководство лиги провело встречу с генеральными менеджерами команд, чтобы проинформировать их о правилах на предстоящий сезон. Регулярный чемпионат начнется в октябре 2021 года и завершится в апреле 2022-го, после чего состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь.

Сезон-2019/20 был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах - Торонто и Эдмонтоне. В прошедшем сезоне 56-матчевый регулярный чемпионат и плей-офф проходили внутри четырех дивизионов до финалов конференций.

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В предстоящем сезоне планируется возвращение к традиционному 82-матчевому формату регулярного чемпионата, при котором все команды играют друг другом как минимум дважды. НХЛ также планирует опубликовать календарь нового сезона до церемонии драфта, которая пройдет 23-24 июля. Лига работает над двумя версиями расписания, одно из которых включает в себя паузу на зимние Олимпийские игры. На данный момент НХЛ, Ассоциация игроков (NHLPA), Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и оргкомитет Игр обсуждают условия соглашения, при котором хоккеисты лиги смогут принять участие в соревнованиях в Пекине.

Игроки, прошедшие вакцинацию от коронавируса, смогут путешествовать без ограничений и не будут сдавать тесты. Также НХЛ и NHLPA продолжают обсуждение процедур для невакцинированных лиц.

Прошедший сезон НХЛ завершился в ночь на 8 июля. Обладателем Кубка Стэнли второй раз подряд стала "Тампа", в финальной серии обыгравшая "Монреаль" (4-1).

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