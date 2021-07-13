НХЛ планирует провести следующий сезон в полноценном формате

ТАСС, 13 июля. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) планирует провести сезон-2021/22 в полноценном докоронавирусном формате. Об этом сообщается на официальном сайте НХЛ.

В понедельник руководство лиги провело встречу с генеральными менеджерами команд, чтобы проинформировать их о правилах на предстоящий сезон. Регулярный чемпионат начнется в октябре 2021 года и завершится в апреле 2022-го, после чего состоится розыгрыш Кубка Стэнли, финал которого запланирован на июнь.

Сезон-2019/20 был прерван в марте из-за пандемии коронавируса на стадии регулярного чемпионата и возобновился 1 августа матчами плей-офф. Все встречи проходили без зрителей в двух городах - Торонто и Эдмонтоне. В прошедшем сезоне 56-матчевый регулярный чемпионат и плей-офф проходили внутри четырех дивизионов до финалов конференций.