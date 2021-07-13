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Олимпиада в Токио

Поздняков: более половины российских олимпийцев прошли вакцинацию от коронавируса

В состав российской команды на Олимпиаду вошли 335 спортсменов
Президент ОКР Станислав Поздняков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент ОКР Станислав Поздняков
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Вакцинирование от коронавируса прошли более половины спортсменов олимпийской команды России, еще часть атлетов ожидает вторую дозу вакцины. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Больше половины наших спортсменов вакцинировались, часть - заканчивают готовиться ко второй прививке, - сказал Поздняков. - Учитывая то, что достаточно большое количество уже имеющих естественный иммунитет после перенесенного заболевания, мы считаем, что российские спортсмены в определенной степени имеют защиту от коронавируса".

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. В состав российской команды на Олимпиаду вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин.

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