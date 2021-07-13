Хоккейный клуб "Ак Барс" заключил контракт с канадским нападающим Уилом

Соглашение с 29-летним игроком заключено на два года.

ТАСС, 13 июля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" заключил контракт с канадским нападающим Джорданом Уилом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Джордан Уил перешёл в «Ак Барс»! 29-летний канадский нападающий с правым хватом подписал контракт на два года https://t.co/VyJE9WU5Cu pic.twitter.com/NtGRXjCbuX

"Уил - плеймейкер, это его главное качество, он умеет разыгрывать большинство и держать шайбу, может и взять игру на себя, - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Марат Валиуллин. - Уверен, что обученность североамериканцев вместе со скоростью позволят Джордану быстрее адаптироваться к КХЛ".

В прошедшем сезоне Уил провел 34 матча за клуб Американской хоккейной лиги "Лаваль Рокет", в которых набрал 24 (семь голов + 17 передач) очка. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) нападающий выступал за "Лос-Анджелес", "Филадельфию", "Аризону" и "Монреаль". Всего в НХЛ Уил провел 218 матчей и набрал 69 (32+37) очков.

"Ак Барс" в минувшем сезоне дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил омскому "Авангарду" в серии со счетом 3-4.