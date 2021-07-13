Нурмагомедов оценил шансы Макгрегора на возвращение титула UFC

ТАСС, 13 июля. Ирландский боец Конор Макгрегор больше не станет обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Такое мнение высказал бывший чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов, комментарий которого приводит телеканал ESPN .

Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе 11 июля. Ирландец получил перелом ноги в первом раунде поединка и не смог продолжить поединок, Порье была присуждена победа техническим нокаутом.

"Я не думаю, что Макгрегор способен что-либо противопоставить Порье. Дастин растерзал [Макгрегора] в [первом] раунде. Если они будут драться 100 раз, Дастин победит его 100 раз", - сказал Нурмагомедов.

Также россиянин оценил шансы Макгрегора на возвращение титула UFC. "Я не верю, что он вернется на вершину UFC. У Конора хороший возраст [32 года], но то, что случилось с его разумом, ногами - с этим парнем покончено", - добавил он.

Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений в ММА. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).