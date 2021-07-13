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Дацюк заявил, что примет решение о продолжении карьеры в конце августа

До указанного срока 42-летний хоккеист будет проходить индивидуальную подготовку к сезону
Павел Дацюк Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Павел Дацюк
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги "Автомобилист" Павел Дацюк примет решение о продолжении игровой карьеры в конце августа. Комментарий 42-летнего хоккеиста приводит пресс-служба "Автомобилиста".

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"В настоящий момент совместно с тренерским штабом мы приняли решение об индивидуальном плане моей подготовки к сезону-2021/22. В конце августа, пройдя этот определенный и фундаментальный период подготовки, я пойму, смогу ли продолжить карьеру и вновь выйти на лед в красном джерси "Автомобилиста" перед родными болельщиками", - говорится в обращении Дацюка.

Хоккеист объяснил, что стоит перед сложным выбором, поскольку не знает, позволит ли ему состояние организма сыграть еще один сезон. "Хоккей - это моя жизнь, я наслаждаюсь каждым моментом, проведенным на льду, и очень хочу и дальше приносить пользу родной команде "Автомобилист" в качестве игрока, - сказал Дацюк. - Но в то же время я задаю самому себе вопросы: "Буду ли я готов полноценно отыграть еще один сезон? Позволит ли мне сделать это мой организм?"

Дацюк выступает за "Автомобилист" с 2019 года. В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ форвард в 51 игре набрал 35 очков (12 голов + 31 результативная передача). В плей-офф он провел пять встреч, в которых забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Форвард является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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