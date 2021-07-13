Член олимпийской команды России по выездке Меркулова выиграла дело о клевете в свой адрес

ТАСС, 13 июля. Участница олимпийской команды России по выездке Инесса Меркулова выиграла дело в суде против портала Eurodressage о клевете в свой адрес. Об этом сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

9 июня Земельный суд Гамбурга вынес решение, по которому Eurodressage запрещается распространять и допускать к распространению информацию, опубликованную на портале 21 мая и признанную судом клеветнической и не соответствующей действительности.

В частности, в заметке о выступлении россиянки на международном турнире в бельгийском Гроте-Брогеле упоминалось, что рычаг мундштука и толщина металла грызла не соответствовали правилам Международной федерации конного спорта, лошадь находилась в плохом состоянии и спортсменка держала поводья, чтобы сохранить равновесие в седле. Кроме того, из-за одной из формулировок создавалось впечатление, что Меркулова была допущена к участию в следующем старте с заменой мундштука и трензеля, что не соответствует действительности.

Олимпийский турнир по конному спорту в Токио пройдет с 24 июля по 7 августа. 56-летняя Меркулова является самой возрастной спортсменкой в составе российской команды.