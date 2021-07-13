"Сочи" получил проект подготовленной РФС реформы российского футбола

Ранее портал "РБ Спорт" сообщил о том, что проектный офис РФС подготовил документ под названием "Реформа клубного футбола" и направил его в клубы. Как утверждает источник, предпосылками к началу реформ названы неудачные результаты российских клубов на международной арене в последние годы, а также приведшие к этому падение в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сокращение представительства в еврокубках с шести до пяти команд и снижение доходов. Недостатками существующей системы лиг названы недостаточное количество матчей с высокой интенсивностью и высоким рейтингом.

"Да, нам пришел документ, знакомимся с ним. Позиция [футбольного клуба "Сочи" в отношении проекта реформы] будет сформирована позже. Работы достаточно много, изучаем", - сказал Рубашко.

Согласно представленному проекту реформы, система профессионального футбола в России должна содержать четыре уровня: Российскую премьер-лигу, Футбольную национальную лигу (ФНЛ, 20 клубов, разделенные на две группы по 10 команд), Новую лигу (разделение на лиги "А" и "Б", 12-16 команд в каждой из них), а также четыре зоны низшего дивизиона ("Юг", "Запад", "Центр" и "Урал-Поволжье"; от 64 до 80 клубов).

Планируется, что в РПЛ будет использоваться "швейцарская система", которая будет использована в Лиге чемпионов начиная с сезона-2024/25. Ее суть заключается в том, что команды проводят одинаковое количество матчей, встречаясь с равными по силе, исходя из турнирной таблицы, соперниками. То есть сильные играют с сильными, середняки с середняками, а слабые со слабыми. Исходя из результатов положение команд меняется - слабые могут стать сильными и наоборот.