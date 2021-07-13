Шишкарев: сборная России по гандболу способна отобраться на Олимпиаду-2024

ТАСС, 13 июля. Российским гандболистам по силам отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое мнение высказал президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

Мужская сборная России по гандболу не смогла отобраться на предстоящую Олимпиаду в Токио из-за неудачного выступления на чемпионате Европы в 2020 году, на котором не вышла из группы. Российские гандболисты пропустят Олимпийские игры в третий раз подряд.

"Верю, что в Париж мы отберемся. С нынешним поколением это абсолютно реально. Да, обойма далеко не такая длинная, как в женской команде, но хороший состав, который поборется за квалификацию, мы точно имеем. Понимаю, что заявление смелое", - заявил Шишкарев.

Также глава ФГР отметил последние переходы российских игроков в европейские клубы и результаты сборной в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, в котором российская команда заняла первое место в группе. "Вот навскидку: Александр Шкуринский перешел во французский "Нант", Дима Санталов играет в сильном белорусском клубе "Мешков" (Брест), есть еще целый ряд сильных ребят. Мы с первого места в группе отобрались на чемпионат Европы - 2022. И я очень надеюсь, что уже на предстоящем Евро покажем хороший гандбол", - добавил он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.