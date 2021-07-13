Российские теннисисты начали подготовительный сбор к Олимпиаде в Южно-Сахалинске

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты начали сбор в Южно-Сахалинске, чтобы лучше адаптироваться к климатической зоне Олимпиады. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Команда уже на месте, начала подготовку, - сказал Тарпищев. - Исключения составляют [Даниил] Медведев и [Анастасия] Павлюченкова, которые присоединятся к команде чуть позже, так как решают визовые вопросы".

В женском одиночном разряде на Олимпиаде сыграют Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова. В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Звонарева выступит вместе с Еленой Весниной, Кудерметова - с Павлюченковой, в мужском парном Рублев сыграет с Хачановым, Медведев - с Карацевым.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.