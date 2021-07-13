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КХЛ

"Спартак" подписал контракт со шведским хоккеистом Эмилем Петтерссоном

Ранее нападающий выступал за шведский клуб "Векшё", с которым стал чемпионом страны в прошедшем сезоне
Эмиль Петтерссон (слева) EPA-EFE/Andreas Hillergren
Описание
Эмиль Петтерссон (слева)
© EPA-EFE/Andreas Hillergren

ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" подписал контракт со шведским нападающим Эмилем Петтерссоном. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на один год.

"Я очень рад стать частью "Спартака" и играть в КХЛ, - сказал Петтерссон. - Это хорошо известный клуб и очень сильная лига, в которой много качественных хоккеистов. Приятно, что в "Спартаке" есть игроки и тренеры из Швеции - это поможет мне в адаптации, сейчас я хочу поскорее познакомиться с командой и ее болельщиками. Буду помогать "Спартаку" побеждать - уверен, что нас ждет отличный и интересный сезон".

Спортивный директор "Спартака" Роман Беляев считает, что клуб получил креативного и атакующего форварда. "В прошлом сезоне он стал одним из ведущих игроков чемпионата Швеции, будучи одним из лидеров по голам и набранным очкам, - сказал Беляев. - Петтерссон способен вести игру в роли диспетчера, но также обладает навыками снайпера, имея хороший бросок. Эмиль способен управлять игрой звена в большинстве, и мы надеемся, что тренерский штаб сможет эффективно использовать его мастерство и высокий хоккейный интеллект во всех игровых ситуациях".

В прошедшем сезоне Петтерссон стал чемпионом Швеции в составе клуба "Векшё". Нападающий принял участие в 66 матчах, в которых набрал 55 (24 гола + 31 передача) очков. За сборную Швеции Петтерссон сыграл в пяти матчах Евротура, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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