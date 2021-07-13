"Авангард" проведет домашние матчи сезона-2022/23 КХЛ на новой арене в Омске

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Клуб "Авангард" проведет домашние матчи сезона-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в новом ледовом дворце, который возводится в Омске вместо снесенной из-за аварийного состояния "Арены-Омск". Об этом сообщил во вторник губернатор Омской области Александр Бурков, комментарий которого приводит пресс-служба регионального правительства Омской области.

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"Арена-Омск", введенная в строй в 2007 году, была домашним стадионом для "Авангарда" до 2018 года. В сентябре 2019 года стадион был снесен после того, как его признали непригодным для эксплуатации. С сезона-2018/19 "Авангард" проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.

"Строительство многофункционального спортивного комплекса "Арена" ведется по графику. Возведение комплекса планируется завершить в сентябре следующего года. Сезон-2022/23 "Авангард" проведет уже на домашнем льду", - цитирует пресс-служба Буркова.

Губернатор высказал уверенность, что спорткомплекс на 12 тыс. зрителей будет заполняться на 100%. "Ведь омичи давно ждут возвращения своего клуба и большого хоккея в регион", - отметил он.

Новый ледовый дворец возводится на месте "Арены-Омск". Строительство спортивного комплекса осуществляется в рамках государственно-частного партнерства между правительством РФ, правительством Омской области и компанией "Газпром-нефть". Стоимость проекта оценивается в почти 12 млрд рублей, из которых 5 млрд выделит федеральный бюджет, 6,2 млрд - "Газпром-нефть" и около 650 млн рублей - Омская область.

В новом дворце также пройдут матчи молодежного чемпионата мира по хоккею, который состоится в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.