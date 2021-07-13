Криштиану Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 13 июля. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в состав символической сборной чемпионата Европы. Состав был обнародован во вторник на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Состав символической сборной выглядит следующим образом: вратарь Джанлуиджи Доннарумма (Италия), защитники Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия), полузащитники Жоржиньо (Италия), Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Дания), Педри (Испания), нападающие Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия) и Рахим Стерлинг (Англия). Доннарумма был признан лучшим игроком чемпионата Европы.

Роналду с пятью голами стал лучшим бомбардиром турнира. Португалец второй раз в карьере не попал в символическую сборную, впервые это произошло на турнире 2008 года. Тогда сборная Португалии заняла первое место в группе и дошла до четвертьфинала, где уступила команде Германии со счетом 2:3. Роналду забил один мяч на турнире.

Португальский нападающий является первым игроком, который сыграл на пяти чемпионатах Европы. Также он является лучшим бомбардиром в истории турнира (14 голов в 25 матчах). В 2016 году Роналду стал победителем чемпионата Европы. Всего за сборную Португалии нападающий забил 109 мячей, он делит первое место по голам за национальную команду в истории с иранцем Али Даеи.

Сборная Португалии вышла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места группы F. В 1/8 финала турнира португальцы проиграли сборной Бельгии со счетом 0:1.