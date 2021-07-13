Хоккеист "Тампы" Сергачев рассказал, почему тяжело завоевать второй подряд Кубок Стэнли

ТАСС, 13 июля. Игрокам клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" было тяжело завоевывать второй подряд Кубок Стэнли, поскольку в голове сидела мысль, что команда уже выиграла один и этого достаточно. Такое мнение высказал российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев в эфире "Матч ТВ" .

В ночь на 8 июля "Тампа" во второй раз подряд стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1). В 2020 году команда завоевала трофей, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2).

"Труднее было завоевать второй [Кубок Стэнли], психологически, - сказал Сергачев. - Потому что один уже есть, и в голове сидит мысль, что мы уже выиграли. Но все равно охота выиграть второй, была такая борьба с самим собой. Но первый Кубок Стэнли был самым приятным".

В прошедшем плей-офф Сергачев провел 23 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. В регулярном чемпионате защитник набрал 30 (четыре гола + 26 передач) очков в 56 играх.

Ранее "Тампа" становилась обладателем Кубка Стэнли в 2004 году.