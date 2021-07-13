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КХЛ

Хоккейный клуб "Спартак" выставил олимпийского чемпиона Зубарева на драфт отказов

Защитнику 34 года, он выступает за московскую команду с сезона-2020/21
Андрей Зубарев (слева) Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Андрей Зубарев (слева)
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" выставил олимпийского чемпиона 2018 года защитника Андрея Зубарева на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Зубареву 34 года, в прошедшем сезоне он провел 62 матча за "Спартак", в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее защитник выступал за петербургский СКА, уфимский "Салават Юлаев", подмосковный "Атлант" и казанский "Ак Барс". В составе СКА Зубарев становился обладателем Кубка Гагарина в 2017 году. В Национальной хоккейной лиге защитник провел четыре матча за "Атланту", в которых отдал одну результативную передачу.

Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в активе Зубарева золото чемпионата мира 2014 года.

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