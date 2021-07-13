Хоккейный клуб "Спартак" выставил олимпийского чемпиона Зубарева на драфт отказов

ТАСС, 13 июля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" выставил олимпийского чемпиона 2018 года защитника Андрея Зубарева на драфт отказов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

Зубареву 34 года, в прошедшем сезоне он провел 62 матча за "Спартак", в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Ранее защитник выступал за петербургский СКА, уфимский "Салават Юлаев", подмосковный "Атлант" и казанский "Ак Барс". В составе СКА Зубарев становился обладателем Кубка Гагарина в 2017 году. В Национальной хоккейной лиге защитник провел четыре матча за "Атланту", в которых отдал одну результативную передачу.

Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в активе Зубарева золото чемпионата мира 2014 года.