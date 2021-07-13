МИД Венгрии осудил санкции УЕФА в отношении Венгерской футбольной ассоциации

ВЕНА, 13 июля. /ТАСС/. Венгрия считает "жалкими" санкции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении Венгерской футбольной ассоциации, которые были введены из-за поведения ее болельщиков во время матчей чемпионата Европы по футболу в Будапеште и Мюнхене. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщил во вторник информационный портал венгерского правительства.

Ранее УЕФА наложил штраф на венгерскую сторону в размере €100 тыс. и обязал провести три домашних матча без зрителей (один из них - условно с испытательным сроком в два года). Причиной такого наказания УЕФА назвал дискриминационные инциденты на матчах чемпионата Европы, который завершился 11 июля.

Как отметил Сийярто, появившиеся видеозаписи говорят о том, что санкции УЕФА выглядят "еще более жалкими". Министр подчеркнул, что на видеозаписях "нет организованных или крупномасштабных дискриминационных высказываний или поведения на стадионе", а сами матчи в Будапеште проходили при аншлаге и "хорошей футбольной атмосфере".

По словам главы МИД Венгрии, УЕФА во всех других случаях вводил не такие масштабные санкции. "Должны ли мы считать дисциплинарный комитет УЕФА серьезным органом? Нельзя спокойно говорить об этом решении", - отметил он.

Сборная Венгрии на чемпионате Европы провела два матча в Будапеште, она проиграла команде Португалии (0:3) и сыграла вничью с французами (1:1). В Мюнхене венгерские футболисты разошлись миром с немцами (2:2). Команда Венгрии заняла последнее место в группе F и не вышла в плей-офф турнира.