Бах: жителям Японии не нужно бояться проведения Олимпиады

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Японцам не нужно испытывать беспокойство по поводу проведения летних Олимпийских игр в Токио. Об этом заявил во вторник в интервью агентству Киодо президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, который с 8 июля находится с визитом в Японии.

"Жителям Японии не нужно бояться [Олимпиады]. Мы приняли четкие меры, чтобы не допустить пересечения участников Игр с жителями страны, которым стоит поверить, что соревнования пройдут в безопасном формате", - сообщил глава МОК. Он также подчеркнул, что "не строит предположения" насчет возможных действий организаторов Олимпиады в случае усиления динамики распространения коронавируса во время Игр.

Кроме того, Бах предположил, что отношение японцев к предстоящим мероприятиям улучшится, когда "пламя олимпийского огня озарит Токио". "Зажжется свет, начнутся соревнования, и атлеты будут блистать на спортивных аренах", - заявил президент МОК. Между тем он признался, что "с удрученным чувством поддержал проведение" большинства мероприятий токийской Олимпиады без зрителей.

Бах объявил, что намерен 21 июля посетить северо-восточный город Фукусима и 7 августа - северный город Саппоро. В обоих этих городах запланировано проведение олимпийских соревнований, которые пройдут без зрителей.

17 мая опрос газеты "Асахи" продемонстрировал, что за отмену Олимпиады в Токио выступают 43% японцев, за повторную отсрочку соревнований - 40% жителей страны.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.