Хоккеист "Тампы" Сергачев намерен привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск

ТАСС, 13 июля. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа" Михаил Сергачев планирует привезти Кубок Стэнли в Нижнекамск. Об этом игрок заявил в эфире телеканала "Матч ТВ" .

В ночь на 8 июля "Тампа" во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли, обыграв в финальной серии "Монреаль" (4-1).

"Конечно, я планирую привезти [Кубок Стэнли] в Россию, - сказал Сергачев. - Как дадут, я официально все скажу и выложу информацию. Пока не знаю, но думаю, это будет где-то в августе. Конечно же, я привезу Кубок Стэнли в родной Нижнекамск, иного вопроса даже не должно возникать".

Ранее агент одноклубников Сергачева по команде Никиты Кучерова и Андрея Василевского Дэн Мильштейн сообщал ТАСС, что хоккеисты точно привезут трофей в Россию.

Сергачеву 23 года, он является уроженцем Нижнекамска. В прошедшем плей-офф защитник провел 23 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. В регулярном чемпионате Сергачев набрал 30 (четыре гола + 26 передач) очков в 56 играх.

В 2020 году "Тампа" завоевала Кубок Стэнли, в решающей серии обыграв "Даллас" (4-2). До этого команда становилась обладателем трофея в 2004 году.