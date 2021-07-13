В РПЛ объяснили паузу в продаже билетов на матч за Суперкубок России для фанатов "Зенита"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Приостановка продажи билетов на матч за Олимп - Суперкубок России по футболу для фанатов "Зенита" была вызвана техническим сбоем. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

Во вторник фанатское объединение сине-бело-голубых "Ландскрона" в телеграм-канале объявило о приостановке продажи билетов на матч за Суперкубок России, в котором чемпион России "Зенит" сыграет с обладателем Бетсити - Кубка России московским "Локомотивом". Игра состоится 17 июля в Калининграде. В день игры разрешенная вместимость арены с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм составит не более 70% от максимальной.

"Продажи идут. Был технический сбой", - сообщили ТАСС в пресс-службе РПЛ.

Как сообщили ТАСС в премьер-лиге, "Зенит" и "Локомотив" получили 4 тыс. билетов для фанатов на матч за Суперкубок России. Оставшиеся билеты поступили в свободную продажу.

Матчи за Суперкубок России проводятся с 2003 года, предстоящий станет 19-м в истории. Рекордсменом по числу побед является ЦСКА, выигрывавший трофей семь раз. "Зенит" становился победителем пять раз, "Локомотив" - трижды, казанский "Рубин" - дважды, московский "Спартак" - один раз. Участвовавшие в этом турнире по разу грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат") и "Ростов" не выигрывали трофей.