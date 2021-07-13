Комитет по этике РФС до 25 июля рассмотрит дело в отношении судьи об игре на ставках

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) до 25 июля рассмотрит дело о ставках у букмекеров со стороны арбитра Александра Шимарыгина, который обслуживал матчи первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил глава комитета Семен Андреев.

Во вторник служба коммуникаций РФС сообщила ТАСС о том, что ведется проверка по фактам ставок Александра Шимарыгина. В организации отметили, что "до решения комитета по этике не могут раскрывать детали".

"Думаю, в течение десяти дней мы проведем заседание комитета, - сказал Андреев. - Сейчас многие в отпусках и нужен кворум. Будем рассматривать, заявление от РФС уже поступило".

Шимарыгину 37 лет. В сезоне-2020/21 он работал на 14 матчах первенства ФНЛ. Шмарыгин не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.