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Футболисты и тренеры "Химок" планируют вакцинироваться от коронавируса 15 июля

Подмосковная команда 14 июля сыграет с "Сочи" в матче Кубка Париматч Премьер

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб футбольного клуба "Химки" собираются вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции на следующий день после матча с "Сочи", который состоится в рамках предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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"Химки" в первом матче на предсезонном турнире проиграли казанскому "Рубину" со счетом 0:1. До старта сезона-2021/22 подмосковная команда сыграет с "Сочи" (14 июля) и "Спартаком" (18 июля).

"Мы решили вакцинироваться - либо после турнира, либо после матча с "Сочи". Между турами будем делать второй укол, другого выхода у нас нет. Скорее всего, вакцинируемся после игры с "Сочи", - сказал Терюшков.

На вопрос о том, какую вакцину выбрали в подмосковном клубе, собеседник агентства ответил: "Спутник" или "Ковивак". Сейчас у нас две вакцины, которые есть в доступе".

Новый сезон Тинькофф - Российской премьер-лиге стартует 23 июля. "Химки" 24 июля на своем поле встретятся с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом". Игра состоится 24 июля.

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Российский футболВакцинация от коронавируса в России
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