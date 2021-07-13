Австрийский велогонщик Конрад выиграл 16-й этап "Тур де Франс"

ТАСС, 13 июля. Австриец Патрик Конрад, представляющий команду Bora-Hansgrohe стал победителем 16-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Конрад преодолел дистанцию в 169 км за 4 часа 1 минуту 59 секунд. Второе место занял итальянец Сонни Кольбрелли (отставание 42 секунды) из команды Bahrain Victorious, третьим финишировал представитель Австралии Майкл Мэттьюс (+0.42) из команды Team Bikeexchange.

Российские велогонщики не принимают участия в многодневке. 17-й этап протяженностью 174,8 км пройдет 14 июля.

В общем зачете после 16 этапов лидирует словенец Тадей Погачар из UAE Team Emirates, вторым идет колумбиец Ригоберто Уран (+5.18) из команды EF Education - Nippo, третье место занимает датчанин Йонас Вингегор (+5.32), представляющий команду Jumbo-Visma.

"Тур де Франс" проходит в 108-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Франции и Андорры. Гонка Гранд-тура включает 21 этап общей протяженностью 3 414 км. Финиш должен состояться 18 июля в Париже на Елисейских Полях. В прошлом году победителем стал Погачар.