Роджер Федерер отказался от участия в Олимпийских играх в Токио

ТАСС, 13 июля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В ходе части сезона на травяном покрытии я испытывал болевые ощущения в колене и поэтому принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх", - написал Федерер.