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Олимпиада в Токио

Роджер Федерер отказался от участия в Олимпийских играх в Токио

Причиной этого решения швейцарский теннисист назвал проблемы с коленом
Роджер Федерер EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 13 июля. Швейцарский теннисист Роджер Федерер принял решение отказаться от участия в предстоящих Олимпийских играх в Токио. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"В ходе части сезона на травяном покрытии я испытывал болевые ощущения в колене и поэтому принял решение отказаться от участия в Олимпийских играх", - написал Федерер.

Федереру 39 лет, он является 20-кратным победителем турниров Большого шлема, серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008).

Теги
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