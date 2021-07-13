Клуб НХЛ "Монреаль" заключил новый контракт с главным тренером Дюшармом до 2024 года

ТАСС, 13 июля. Финалист завершившегося розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" заключил новое соглашение с главным тренером команды Домиником Дюшармом до окончания сезона-2023/24. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.
The Canadiens have agreed to terms on a three-year contract extension (2021-22 to 2023-24) with head coach Dominique Ducharme.#GoHabsGohttps://t.co/aU6y2F5NEB— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) July 13, 2021
"Монреаль" впервые с 1993 года вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил "Тампе" со счетом 1-4 в серии до четырех побед. По итогам регулярного чемпионата команда заняла четвертое место в Северном (канадском) дивизионе.
"Доминик сумел внедрить свою систему и зарекомендовать себя в качестве главного тренера в сезоне с очень сложными обстоятельствами. Несмотря на то, что наша команда пережила изрядную долю невзгод, он продемонстрировал хороший контроль над ситуацией, а также проявил спокойствие. Это важные качества, которые мы ищем в тренере, и он полностью заслуживает возможности возглавить нашу команду и вывести ее на новый уровень", - сказал генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен.
Дюшарму 48 лет, он возглавил "Монреаль" в феврале нынешнего года. До этого он провел два сезона в качестве помощника тренера команды, присоединившись к тренерскому штабу "Монреаля" в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL). Дюшарм занимал должность главного тренера сборной Канады во время чемпионата мира по хоккею среди юниоров в 2017 (серебряная медаль) и 2018 (золотая медаль) годах.