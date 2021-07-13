Фетисов: Россия предлагает США возобновить программы обмена между спортсменами двух стран

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов во вторник сообщил, что предложил спецпосланнику президента США Джону Керри возобновить спортивные программы по обмену между молодыми людьми двух стран.

Как рассказал ТАСС Фетисов, на встрече с Керри стороны обсудили не только тему климата, но и спорт. "Я озвучил инициативу о возобновлении спортивных программ по обмену между молодыми людьми", - указал он.

Депутат также добавил, что беседа с бывшим госсекретарем США получилась "длительной и продуктивной".