"Зенит" отдал полузащитника Михайлова в аренду в "Шальке"

Полузащитник, которому в апреле исполнилось 18 лет, в прошлом сезоне выступал за молодежную команду "Зенита" и в Юношеской футбольной лиге. С июня Михайлов находился на просмотре в основной команде "Шальке", а 3 июля вышел в стартовом составе в товарищеском матче с "Зенитом" (0:0).

ТАСС, 13 июля. Полузащитник петербургского "Зенита" Ярослав Михайлов проведет следующий сезон в германском футбольном клубе "Шальке" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

"Зенит" по итогам прошлого сезона в третий раз подряд занял первое место в чемпионате России и сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В матче за суперкубок страны команда из Санкт-Петербурга 17 июля встретится с московским "Локомотивом". Матч пройдет в Калининграде. В первом туре чемпионата России "Зенит" 24 июля на выезде сыграет с подмосковными "Химками".

"Шальке" по итогам прошлого сезона чемпионата Германии занял последнее, 18-е место в турнирной таблице и вылетел из элитного дивизиона.