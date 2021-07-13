Поздняков уверен, что к Играм 2024 года с российских легкоатлетов будут сняты ограничения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков уверен, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) к Олимпийским играм 2024 года снимет ограничение на количество российских спортсменов, которые могут принимать участие в соревнованиях. Об этом Поздняков рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. На данный момент нейтральный статус имеют 123 российских легкоатлета. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступить не более десяти российских спортсменов.

"В соответствии с той дорожной картой, которая согласована между World Athletics и ВФЛА [Всероссийской федерацией легкой атлетики], к 2022 году могут произойти изменения. Я уверен, что в 2024 году ограничение на 10 спортсменов будет снято", - сказал Поздняков.

"Хотелось бы большей солидарности и большей консолидации усилий всех представителей легкой атлетики, потому что в настоящий момент возникает ощущение, что текущий статус всех устраивает. Нам надо думать не о том, сколько атлетов поедут сейчас на Олимпийские игры, а сколько поедут на следующие", - добавил президент ОКР.

В состав российской легкоатлетической команды на Олимпиаду в Токио вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.