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Олимпиада в Токио

Олимпийский комитет России рассчитывает на 20-25 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ТАСС, 13 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает, что российские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио смогут завоевать до 25 золотых медалей. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Соревнования проводятся между спортсменами, а не странами. Существуют различные подходы, мы ведем статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, в этот период спортсмены успешно выступали, что дает нам право надеяться на количество медалей от 50 до 60. Должно быть около 20-25 золотых медалей, по нашим подсчетам, будет борьба за тройку призеров", - сказал Поздняков.

В состав российской команды на Олимпиаду вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин.

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Олимпиада в Токио
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