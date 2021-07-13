Олимпийский комитет России рассчитывает на 20-25 золотых медалей на Олимпиаде в Токио

ТАСС, 13 июля. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает, что российские спортсмены на предстоящих Олимпийских играх в Токио смогут завоевать до 25 золотых медалей. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

"Соревнования проводятся между спортсменами, а не странами. Существуют различные подходы, мы ведем статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, в этот период спортсмены успешно выступали, что дает нам право надеяться на количество медалей от 50 до 60. Должно быть около 20-25 золотых медалей, по нашим подсчетам, будет борьба за тройку призеров", - сказал Поздняков.

В состав российской команды на Олимпиаду вошли 335 спортсменов, из которых 185 женщин и 150 мужчин.