Кремлев: AIBA к концу 2021 года будет готова вернуться в олимпийскую семью

"Я доволен тем, как работает команда AIBA, - сказал Кремлев. - Все боксеры объединились, объединились федерации. Сейчас идет мощный импульс, к нам присоединяются независимые эксперты. Думаю, что к концу года мы должны стать одной из примерных федераций".

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (AIBA) должна в конце 2021 года полностью соответствовать необходимым критериям для возвращения в олимпийскую семью. Об этом ТАСС заявил президент AIBA Умар Кремлев.

"Если мы будем одной из примерных федераций, уже не будет причин [для отстранения]", - добавил собеседник агентства.

30 ноября 2018 года Международный олимпийский комитет (МОК) заморозил планы по проведению боксерского турнира на Олимпиаде в Токио. Решение было принято после начала расследования в отношении AIBA, ответственной за проведение квалификационных турниров к Олимпийским играм. В мае 2019 года МОК принял решение сохранить боксерский турнир на Олимпиаде. При этом AIBA была лишена статуса признания, так как не смогла выполнить требования МОК, которые касались финансов, управления, судейства и этики.

В декабре 2020 года новым президентом AIBA стал Кремлев. В апреле было объявлено, что генеральным партнером AIBA стала компания "Газпром". Соглашение было подписано до 2022 года.

В настоящий момент команда эксперта Ричарда Макларена проводит расследование деятельности предыдущего руководства организации.