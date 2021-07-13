ЧФР стал первым клубом, прошедшим дальше в еврокубках из-за отмены правила гостевого гола

ТАСС, 13 июля. Румынский футбольный клуб ЧФР вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, переиграв боснийский "Борац" по сумме двух матчей.

Первая встреча в Румынии завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Основное время ответной игры завершилось со счетом 2:0 в пользу "Бораца". В дополнительное время ЧФР забил мяч, благодаря которому победил в двухматчевом противостоянии с общим счетом 4:3. В случае действия правила гостевого гола после окончания основного времени ответной встречи во второй квалификационный раунд вышла бы команда из Боснии и Герцеговины.

24 июня Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубковых турнирах. Теперь в случае ничьей по итогам двух встреч назначаются два дополнительных тайма по 15 минут и, при необходимости, серия пенальти.

Правило гостевого гола было введено УЕФА в 1965 году в Кубке обладателей кубков, а позже распространилось на все турниры под эгидой УЕФА. Согласно данному правилу, если общий счет забитых мячей по результатам двух матчей равный, победителем пары объявляется команда, игроки которой забили больше голов на поле соперника.

По итогам завершившихся во вторник матчей первого квалификационного этапа Лиги чемпионов в следующий круг турнира также вышли эстонская "Флора", гибралтарский "Линкольн", шведский "Мальмё", молдавский "Шериф", словенская "Мура", венгерский "Ференцварош", финский ХИК и литовский "Жальгирис".

В Лиге чемпионов сезона-2021/22 Россию представят "Зенит" и "Спартак". Команда из Санкт-Петербурга выступит в групповом этапе, а "Спартак" начнет свой путь в турнире с третьего квалификационного раунда. Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Санкт-Петербурге.