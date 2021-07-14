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Футбол в России

Матыцин: новый главный тренер сборной России по футболу будет назначен в ближайшее время

Это произойдет до начала отборочных матчей чемпионата мира
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Назначение нового главного тренера сборной России по футболу произойдет до начала отборочных матчей чемпионата мира 2022 года. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

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1 сентября сборная России в рамках отборочного этапа чемпионата мира встретится с командой Хорватии.

"Будет назначен в ближайшее время, до начала отборочных матчей чемпионата мира, - сказал Матыцин. - Сборную должен тренировать человек с опытом такой работы, который умеет создать вокруг себя мощный тренерский штаб с учетом традиций и современных тенденций отечественного футбола".

8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с Станиславом Черчесовым. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не смогла выйти в плей-офф турнира.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

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