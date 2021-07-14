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Футбол в России

СМИ: переговоры ЦСКА с "Миланом" по поводу трансфера Влашича зашли в тупик

Сообщается, что теперь армейцы хотят получить за футболиста €30 млн

ТАСС, 14 июля. Переговоры московского клуба Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА с итальянским "Миланом" по поводу перехода хорватского полузащитника Николы Влашича зашли в тупик. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sport Italia Руди Галетти.

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СМИ: ЦСКА намерен продать футболиста Влашича "Милану" за €25 млн

По информации Галетти, ЦСКА выступил с новым требованием: клуб намерен продать Влашича за €30 млн. Ранее портал Calcio Style сообщал, что армейцы готовы продать Влашича за €25 млн.

На прошедшем чемпионате Европы хорват принял участие в четырех матчах в составе национальной сборной и забил один гол. Хорваты дошли до 1/8 финала, где уступили команде Испании в дополнительное время со счетом 3:5.

Влашичу 23 года. Он выступает за ЦСКА с августа 2018 года. В прошедшем сезоне хорват сыграл в 34 матчах в разных турнирах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее полузащитник выступал за хорватский клуб "Хайдук" и английский "Эвертон".

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