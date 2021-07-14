РУСАДА с начала года не смогло проверить на допинг 92 спортсменов, оказавшихся вне доступа

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2021 года зафиксировали 92 нарушения спортсменами правил доступности для тестирования. Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, в июне было зафиксировано 21 подобное нарушение.

"В июне было зафиксировано 21 нарушение правил доступности для тестирования", - отметили в пресс-службе. В январе было отмечено 12 подобных нарушений, в феврале - 8, в марте - 19, в апреле - 14, в мае - 18.

В 2020 году было выявлено 192 подобных нарушения, в 2019-м - 312. В 2018 году была закончена обработка 349 нарушений правил доступности для тестирования, при этом 84 случая не были признаны таковыми. В 2017 году было выявлено 173 нарушения (150 признаны).

В настоящее время дисквалификации за нарушение правил доступности отбывают пять российских спортсменов, включая серебряного призера ЧМ-2017 в прыжках в высоту Данила Лысенко.