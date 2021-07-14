В Испании опубликовали разговор президента "Реала", в котором он оскорбляет Роналду

Издание опубликовало запись третьего телефонного разговора от октября 2012 года, в нем Перес резко критикует Роналду и Моуринью, которые на тот момент находились в "Реале". В ранее опубликованных записях Перес называл бывших игроков "Реала" Рауля и Икера Касильяса "величайшими аферистами" в истории клуба. Во вторник Перес заявил, что эти записи опубликовывают противники создания Суперлиги, а все его фразы про бывших футболистов "Реала" вырваны из контекста.

"Он (Роналду) сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек, - сказал Перес. - Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он бы не делал все то, что делает".

Также Перес раскритиковал работу Моуринью, возглавлявшего клуб в тот момент. "Моуринью идиот, - заявил он. - Дело не в том, что он не хочет играть. Он немного ненормальный. Он видит, что игроки ведут себя как избалованные дети с большим эго и ничего не делает".

Пересу 74 года, он впервые стал президентом "Реала" в 2000 году, проработав на посту шесть лет, повторно он занял эту должность в 2009 году. За время его работы клуб по пять раз побеждал в Лиге чемпионов и чемпионате Испании, дважды выигрывал Кубок Испании, трижды - Cуперкубок Испании и Суперкубок УЕФА, четырежды - клубный чемпионат мира. В апреле испанский функционер стал одним из инициаторов создания Суперлиги.

Роналду выступал в мадридском "Реале" с 2009 по 2018 год. За это время он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трижды выиграл клубный чемпионат мира. Моуринью работал в испанской команде в период с 2010 по 2013 год. Под его руководством "Реал" стал чемпионом Испании, обладателем Суперкубка и Кубка Испании.