В Токио продолжат развивать программу гостеприимства и будут рады иностранцам после Игр

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Токио продолжит развивать программу гостеприимства, после Олимпиады и окончания пандемии город будет рад встретить иностранных туристов. Об этом журналистам рассказал исполнительный директор Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии Хироаки Сугавара.

Решение о допуске зрителей на Паралимпийские игры в Токио будет принято после Олимпиады

"К большому сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не сможем принять иностранных болельщиков и туристов во время Игр, - сказал Сугарава. - Но мы будем продолжать развивать инфраструктуру и нашу программу гостеприимства. Когда пройдет Олимпиада, когда закончится пандемия, мы будем рады видеть у себя наших иностранных друзей".

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.