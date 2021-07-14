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Евро-2020

Розетти назвал успешным судейство на чемпионате Европы

Также председатель судейского комитета УЕФА поблагодарил игроков и тренеров за уважение к арбитрам и их работе
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти. EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти.
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Работа арбитров на чемпионате Европы по футболу была успешной. Такое мнение на онлайн-конференции высказал председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти.

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"Судейство на Евро было очень успешным, - сказал Розетти. - Мы видели прекрасную работу арбитров и их помощников, корректную поддержку от VAR (системы видеоассистента рефери). Был проведен 51 матч, поводов для критики было минимум".

"Также хочу подчеркнуть, что игроки, тренеры уважали арбитров и их подход к работе, так что мы очень довольны уровнем судейства и работы VAR во время турнира", - добавил председатель судейского комитета УЕФА.

Матчи турнира обслуживали 18 главных арбитров, в число которых входил россиянин Сергей Карасев. Он отработал на шести матчах чемпионата Европы - три в качестве главного арбитра и три в качестве резервного.

Чемпионат Европы завершился 11 июля. Сборная Италии в финале обыграла команду Англии в серии пенальти и стала победителем турнира.

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