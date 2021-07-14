Розетти подтвердил правильность назначения пенальти за фол на Стерлинге в полуфинале Евро

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главный арбитр Данни Маккели принял верное решение назначить пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Дании (2:1 допвремя) за нарушение правил на полузащитнике англичан Рахиме Стерлинге. Об этом на онлайн-конференции заявил председатель судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти.

В конце первой дополнительной 15-минутки Маккели назначил пенальти в ворота датчан после падения Стерглинга в штрафной. Нападающий Гарри Кейн не смог реализовать пенальти, но забил после того, как голкипер Каспер Шмейхель отразил удар.

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты, - сказал Розетти. - Но пенальти был назначен правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери (VAR) только подтвердила его решение - защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим".

Чемпионат Европы завершился 11 июля. Сборная Англии в финале уступила команде Италии в серии пенальти.