Источник: угрозы снятия российских регбисток с Олимпиады из-за случая ковида нет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Угрозы снятия женской сборной России по регби-7 с олимпийского турнира в Токио из-за случая заражения коронавирусом в команде нет. Об этом ТАСС заявил источник.

СМИ: у сотрудника олимпийской сборной России в Японии выявили заражение коронавирусом

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Ранее источник ТАСС сообщил, что женская сборная России по регби-7 изолирована в городе Мунаката на юго-западе Японии из-за выявления заражения коронавирусом у массажиста команды.

"Угрозы снятия с Олимпийских игр нет, - сказал собеседник агентства. - У одного из членов команды положительный тест. Команда четыре дня просидит на карантине и вернется к тренировочному процессу".

Собеседник агентства добавил, что команда будет выпущена с карантина при наличии отрицательных тестов на коронавирус.

Женский олимпийский турнир по регби-7 пройдет с 26 по 31 июля.