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Олимпиада в Токио

Теннисист Рублев рассказал о подготовке к Олимпиаде в Токио

Спортсмен в среду вылетает на Сахалин, чтобы в составе олимпийской сборной пройти акклиматизацию в схожих с японскими условиях
Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев в среду вылетит в Южно-Сахалинск, где присоединится к национальной команде, готовящейся к Олимпиаде в Токио. Об этом он рассказал ТАСС.

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Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, что большинство членов сборной начали сбор в Южно-Сахалинске, чтобы лучше адаптироваться к климатической зоне Олимпиады.

"На Сахалин вылетаю сегодня, чтобы присоединиться к команде, адаптироваться к условиям, полностью акклиматизироваться до Японии, - сказал Рублев. - Если же лететь сразу в Токио, то времени на адаптацию просто не остается".

"Настрой положительный. Надеюсь, буду хорошо готов, посмотрим, как пройдет подготовка", - сказал теннисист.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

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Олимпиада в Токио
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