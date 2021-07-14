"Зенит" отпустит Малкома на Олимпийские игры после матча за Суперкубок России

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Малком сможет отправиться в расположение сборной Бразилии для участия в Олимпийских играх после матча за Олимп - Суперкубок России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Малкому 24 года, в мае он был включен в расширенный состав сборной Бразилии для подготовки к Олимпиаде в Токио, однако не попал в опубликованную в июне заявку команды на турнир. В июле футболист проводил подготовку к сезону-2021/22 вместе с "Зенитом" на сборах в Австрии.

"Как мы заявляли ранее, клуб изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио после того, как он пройдет предсезонную подготовку с "Зенитом" и сыграет за Суперкубок, - сообщили ТАСС в пресс-службе "Зенита". - Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с "Зенитом" футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка".

Матч за Суперкубок России состоится 17 июля в Калининграде, соперником действующего чемпиона страны "Зенита" станет обладатель национального кубка московский "Локомотив". Начало игры - 19:00 мск. Мужской олимпийский турнир по футболу пройдет с 22 июля по 7 августа.

Малком выступает за "Зенит" с 2019 года. В прошлом сезоне бразилец принял участие в 25 матчах в разных турнирах, забив три мяча, отдав четыре голевые передачи и получив две желтые карточки.