ТВ-аудитория матчей чемпионата Европы в России составила более 32 млн человек

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 32 миллионов человек наблюдали за трансляциями матчей чемпионата Европы по футболу на российских телеканалах. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, предоставленные ТАСС.
В финале турнире, который состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сборная Италии одержала победу над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).
В компании Mediascope отметили, что в исследовании указаны данные по аудитории "все 4+" в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Эти данные сопоставимы примерно половине населения страны.
Матчи чемпионата Европы в России показывали три канала - Первый, "Россия-1" и "Матч ТВ". Накопленный охват трансляций 51 игры турнира на всех каналах, в том числе показов игр в записи, составил 32,313 млн телезрителей (смотревших хотя бы 10 минут из всех матчей).
Охват топ-10 матчей Евро у телезрителей
Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).
Матчи россиян на турнире транслировали Первый канал и ВГТРК. Стартовую встречу команды на турнире против сборной Бельгии в прямом эфире на канале "Россия-1" посмотрели 9,398 млн человек (смотревших телепрограмму минимум одну минуту). Две оставшиеся игры, в которых сборная России одержала победу и потерпела поражение, показывал Первый канал. За встречей национальной команды со сборной Финляндии наблюдали 8,735 млн телезрителей. Игру против датчан, в которой россияне потерпели второе крупное поражение на турнире, смотрели 10,044 млн человек.
Финальный матч Евро транслировался на канале "Россия-1". Охват прямой трансляции игры составил 10,950 млн телезрителей. Встреча между сборными Италии и Англии с запасом стала самой популярной трансляцией турнира, отрыв от второго места по этому показателю составил 906 тыс. телезрителей. На втором месте расположилась игра группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и России, тройку лучших замкнула первая встреча россиян на турнире, в которой они крупно уступили команде Бельгии.
Четвертое место заняла встреча 1/4 финала между сборными Швейцарии и Испании (1:1, 1:3 по пенальти, 9,307 млн телезрителей), пятое - игра группового этапа Финляндия - Россия. Полуфинальные матчи Англия - Дания (2:1 дополнительное время, 8,564 млн телезрителей) и Италия - Испания (1:1, 4:2 по пенальти, 8,364 млн телезрителей) расположились на шестой и восьмой позициях соответственно. Между этими встречами, на седьмой строчке, находится игра 1/8 финала с участием сборных Англии и Германии (2:0, 8,365 млн телезрителей).
Девятое и десятое места заняли матч группового этапа между сборными Дании и Бельгии (1:2, 8,036 млн телезрителей) и встреча 1/4 финала Чехия - Дания (1:2, 7,844 млн телезрителей).
Десятка самых популярных игр Евро по аудитории
В исследовании Mediascope также представлены данные по аудитории всех матчей чемпионата Европы (смотревших хотя бы 10 минут). Восемь из 10 игр в этом списке совпадают с десяткой лучших по охвату. Перечень лучших игр по охват у выглядит следующим образом:
1. Италия - Англия (5,5 млн телезрителей);
2. Россия - Дания (4,7 млн);
3. Бельгия - Россия (4,3 млн);
4. Италия - Испания (4 млн);
5. Англия - Дания (3,9 млн);
6. Финляндия - Россия (3,5 млн);
7. Украина - Англия (0:4, 1/4 финала, 3,3 млн);
8. Швейцария - Испания (2,97 млн);
9. Англия - Германия (2,93 млн);
10. 1/4 Бельгия - Италия (1:2, 1/4 финала, 2,92 млн).
Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы стартовал 11 июня и завершился 11 июля. Матчи турнира принимали Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Амстердам, Мюнхен, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген и Севилья.