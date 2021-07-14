ТВ-аудитория матчей чемпионата Европы в России составила более 32 млн человек

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Более 32 миллионов человек наблюдали за трансляциями матчей чемпионата Европы по футболу на российских телеканалах. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope, предоставленные ТАСС.

В финале турнире, который состоялся 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли", сборная Италии одержала победу над командой Англии (1:1, 3:2 по пенальти).

В компании Mediascope отметили, что в исследовании указаны данные по аудитории "все 4+" в городах с населением свыше 100 тыс. человек. Эти данные сопоставимы примерно половине населения страны.

Матчи чемпионата Европы в России показывали три канала - Первый, "Россия-1" и "Матч ТВ". Накопленный охват трансляций 51 игры турнира на всех каналах, в том числе показов игр в записи, составил 32,313 млн телезрителей (смотревших хотя бы 10 минут из всех матчей).

Охват топ-10 матчей Евро у телезрителей

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы, заняв последнее, четвертое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).