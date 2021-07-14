Китай направит на Олимпиаду в Токио 431 спортсмена

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. КНР направит на летние Олимпийские игры в Токио 431 спортсмена. Как сообщило в среду агентство Синьхуа, в состав китайской команды вошли 24 олимпийских чемпиона.

"Это самая крупная олимпийская делегация, которую Китай когда-либо отправлял за границу", - цитирует агентство заместителя главы Государственного управления спорта КНР Гао Чжиданя.

В китайскую олимпийскую команду вошли 298 женщин и 133 мужчины. Средний возраст атлетов составляет 25,4 года. 14-летняя Цюань Хунчань - самая молодая китайская спортсменка, она примет участие в соревнованиях по прыжкам в воду. 52-летний Ли Чжэнцян - самый возрастной участник из КНР, он представит свою страну в конном спорте. Китай надеется побороться за золото в прыжках в воду, настольном теннисе, стрельбе, гимнастике и тяжелой атлетике, уточняет агентство.

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Китай представляли 416 спортсменов. Китайцы завоевали 70 медалей, в том числе 26 золотых. Команда КНР заняла третье место в медальном зачете, уступив спортсменам из США (121 медаль, 46 золотых) и Великобритании (67 медалей, 27 золотых).

На домашней олимпиаде в Пекине в 2008 году Китай представляло рекордное число спортсменов - в играх участвовали 639 атлетов из КНР.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, местных зрителей также не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.