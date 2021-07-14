СМИ: Месси продлит контракт с "Барселоной" на пять лет с понижением зарплаты на 50%

ТАСС, 14 июля. Аргентинский нападающий Лионель Месси подпишет новое соглашение с футбольным клубом "Барселоной" с понижением зарплаты на 50%. Об этом сообщает портал Goal.

По информации источника, Месси подпишет с испанским клубом соглашение до 2026 года. По предыдущему пятилетнему контракту с "Барселоной" Месси заработал €550 млн (около €75 млн за сезон).

Месси в прошедшем сезоне провел за клуб 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. "Барселона" стала третьей в чемпионате Испании с 79 очками в 38 матчах, обеспечив себе участие в Лиге чемпионов.

Месси 34 года, он является воспитанником академии "Барселоны", за основную команду дебютировал в 2004 году. Месси шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", что является рекордом. Аргентинец - четырехкратный победитель Лиги чемпионов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Америки и серебряный призер чемпионата мира.