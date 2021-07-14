Российский прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

ТАСС, 14 июля. Серебряный призер чемпионата Европы в прыжках с шестом Тимур Моргунов получил нейтральный статус и сможет выступать на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Также нейтральный статус получили Екатерина Домнина (бег на 3 000 метров с барьерами), Наталья Евдокимова (тройной прыжок), Матвей Герасимов, Анатолий Киселев (оба - бег на 110 метров с барьерами), Анастасия Колчина, Елена Сборец (обе - спортивная ходьба), Вадим Кукалев, Денис Новосельцев (оба - бег на 400 метров с барьерами), Михаил Кульков (марафон), Наталья Леонтьева (бег на 5 000 и 10 000 метров), Андрей Лукин, Софья Провоторова (оба - бег на 100 и 200 метров), Вера Маркарян (метание копья), Алисия Наумова, Андрей Романов, Олег Якушкин (все - метание молота), Кирилл Саушкин (прыжки в длину), Николай Вербицкий, Никита Егоров (оба - бег на 800 метров).

18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. Нейтральный статус на данный момент имеют 143 российских легкоатлета. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры в Токио, смогут выступить не более десяти российских спортсменов.

В состав российской легкоатлетической команды на Олимпиаду в Токио вошли Илья Иванюк, Михаил Акименко, Мария Ласицкене (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Илья Шкуренев (десятиборье), Василий Мизинов, Эльвира Хасанова (оба - спортивная ходьба), Валерий Пронкин (метание молота).

Лучшим результатом 24-летнего Моргунова в нынешнем сезоне является 5,90 метра. На чемпионате России спортсмен одержал победу, преодолев планку на высоте 5,80 метра. Лучший результат сезона принадлежит шведу Арману Дюплантису (6,10).

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.