Легкоатлет Моргунов: получил нейтральный статус в тот момент, когда почти потерял надежду

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Чемпион России в прыжках с шестом Тимур Моргунов ждал получение нейтрального статуса, но с каждым днем надеялся на это все меньше. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

29 июня Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обнародовала список из 10 спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио. В этом списке не оказалось лидера мужской сборной России по прыжкам с шестом Моргунова, у которого на тот момент не было нейтрального статуса, без которого российские легкоатлеты не имеют права выступать на международных стартах. Моргунов получил нейтральный статус 14 июля.

"Эмоции от получения нейтрального статуса очень яркие, я вообще сегодня не ожидал его получить. О нейтральном статусе спортсменам обычно становилось известно в понедельник-вторник или в пятницу. Ориентировался на эти дни. Надежда была, но с каждым днем все сильнее угасала", - признался Моргунов.

"Сегодня мне об этом сообщил менеджер, я очень обрадовался. Теперь есть возможность тренироваться хотя бы к какому-то старту, ведь до этого я тренировался в неизвестности. Буду улучшать прыжки, стараться показать достойный результат в сезоне", - добавил Моргунов.

В летнем сезоне спортсмен дважды показывал результат 5,90 метра.

"Сейчас у меня отдых, да и везде будет затишье из-за Олимпийских игр. Разговаривал с менеджером, она сказала, что все старты сезона, где есть шест, меня ждут и приглашают. Поэтому будем выбирать, обсуждать с тренером и менеджером, собирать как можно больше соревнований, чтобы получить международный опыт", - отметил спортсмен.