Привалова не видит злого умысла в истории с непопаданием Моргунова на Олимпиаду

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Задержка с выдачей нейтрального статуса российскому легкоатлету Тимуру Моргунову, лишившая его возможности выступить на Олимпийских играх в Токио, может быть вызвана пандемией коронавируса, злого умысла в этой истории искать не стоит. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций в среду выдала Моргунову нейтральный статус, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Произошло это уже после крайнего срока подачи списка российских легкоатлетов для участия в Олимпийских играх в Токио.

"Думаю, это связано с ситуацией, вызванной пандемией, она мешала им собраться раньше для принятия решения, - сказала Привалова. - Подозревать в умысле нехорошо. Обстоятельства сложились нехорошо не только для Тимура, но и для российской легкой атлетики в целом".

"Со своей стороны федерация попыталась сделать все: письма с просьбой ускорить рассмотрение его заявки направлялись неоднократно. В ответ нам говорили, что это невозможно, поскольку необходимо провести заседание с участием третьей стороны", - добавила она.

Моргунов является лидером сборной России по прыжкам с шестом, в летнем сезоне он дважды показывал результат 5,90 метра. "Я уверена, что он бы боролся за медали. Но он еще молодой парень, надеюсь, Олимпиада 2024 года будет его", - отметила глава федерации.

24-летний Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.