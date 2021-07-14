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Олимпиада в Токио

Привалова не видит злого умысла в истории с непопаданием Моргунова на Олимпиаду

Российский прыгун с шестом в среду получил нейтральный статус, из-за отсутствия которого он не вошел в состав российской команды на Олимпийские игры в Токио
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Задержка с выдачей нейтрального статуса российскому легкоатлету Тимуру Моргунову, лишившая его возможности выступить на Олимпийских играх в Токио, может быть вызвана пандемией коронавируса, злого умысла в этой истории искать не стоит. Такое мнение ТАСС высказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова.

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Российский прыгун с шестом Моргунов получил нейтральный статус

Антидопинговая панель Международной ассоциации легкоатлетических федераций в среду выдала Моргунову нейтральный статус, позволяющий выступать на международных соревнованиях. Произошло это уже после крайнего срока подачи списка российских легкоатлетов для участия в Олимпийских играх в Токио.

"Думаю, это связано с ситуацией, вызванной пандемией, она мешала им собраться раньше для принятия решения, - сказала Привалова. - Подозревать в умысле нехорошо. Обстоятельства сложились нехорошо не только для Тимура, но и для российской легкой атлетики в целом".

"Со своей стороны федерация попыталась сделать все: письма с просьбой ускорить рассмотрение его заявки направлялись неоднократно. В ответ нам говорили, что это невозможно, поскольку необходимо провести заседание с участием третьей стороны", - добавила она.

Моргунов является лидером сборной России по прыжкам с шестом, в летнем сезоне он дважды показывал результат 5,90 метра. "Я уверена, что он бы боролся за медали. Но он еще молодой парень, надеюсь, Олимпиада 2024 года будет его", - отметила глава федерации.

24-летний Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года.

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Олимпиада в Токио
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