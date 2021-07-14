Боумэн считает, что хоккеисты ЦСКА будут уважать Федорова, ставшего главным тренером клуба

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров имеет хорошую репутацию, поэтому хоккеисты ЦСКА будут его уважать. Такое мнение ТАСС высказал девятикратный обладатель Кубка Стэнли в качестве главного тренера Скотти Боумэн.

В среду ЦСКА объявил о назначении Федорова на пост главного тренера команды. На этой должности 51-летний специалист сменил Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/19.

"Я очень рад за него, он был потрясающим игроком, у него есть хорошее понимание хоккея, так что я думаю, что у него хорошо получится, - сказал Боумэн. - Я думаю, он поймет, что вокруг него есть люди, которые могут ему помочь [начать тренерскую карьеру]. У него хорошая репутация, он отличный человек, и, думаю, игроки будут уважать его".

"Насколько он может стать успешным в этой роли? Главному тренеру нужен талант. Поэтому если ты был хорошим игроком, я думаю, что ты будешь неплохим тренером, потому что ты знаешь, что необходимо, чтобы побеждать", - отметил собеседник ТАСС.

В качестве игрока Федоров выступал за московский ЦСКА и магнитогорский "Металлург". В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за "Детройт", с которым трижды становился обладателем Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002), "Анахайм", "Коламбус" и "Вашингтон". Всего в НХЛ Федоров провел 1 248 матчей, в которых набрал 1 179 (483 гола + 696 результативных передач) очков. В 1994 году он первым из европейцев стал обладателем "Харт Трофи" - приза, который вручается самому ценному игроку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Федоров является трехкратным чемпионом мира (1989, 1990, 2008) и серебряным (2010) призером мирового первенства. Также в его активе серебряная (1998) и бронзовая (2002) медали Олимпийских игр.