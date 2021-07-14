Грищук сыграет с аргентинцем Пересом в 1/64 финала Кубка мира по шахматам в Сочи

СОЧИ, 14 июля. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук сыграет с представителем Аргентины Федерико Пересом в 1/64 финала Кубка мира по шахматам. Турнир проходит в Сочи.
Перес в среду на тай-брейке переиграл представителя Болгарии Момчила Николова в первом круге турнира. Грищук начнет соревнования со второго круга (1/64 финала).
Россиянин Евгений Алексеев во втором круге Кубка мира сыграет с поляком Радославом Войташеком, Максим Матлаков - с исландцем Хьйёрваром Стейном Гретарссоном, Даниил Дубов - с индийцем Гукешем Доммараджу, Владимир Малахов - с итальянцем Даниеле Вокатуро, соперником Андрея Есипенко станет представитель Чехии Тай Дай Ван Нгуен, Павла Панкратова - украинец Юрий Кузубов, Евгения Томашевского - индиец Паннеерселвам Иниян, Александр Предке встретится с азербайджанцем Васифом Дурарбайли, Борис Савченко - с нидерландцем Анишем Гири, Дмитрий Яковенко - с Тимуром Гареевым из США, Владимир Федосеев - с парагвайцем Акселем Бахманном, Санан Сюгиров - с индийцем Нихалом Сарином, Дмитрий Андрейкин - с турком Эмре Джаном, Давид Паравян - с представителем США Александром Онищуком, Кирилл Алексеенко - с поляком Михалом Красенковым, Григорий Опарин - с румыном Богданом-Даньелом Дяком, Сергей Карякин - с узбекистанцем Шамсиддином Вохидовым, Никита Витюгов - с чехом Войтехом Платом, Петр Свидлер - с чилийцем Пабло Салинасом Эррерой, Александр Мотылев - с казахстанцем Ринатом Юмабаевым.
Россияне Володар Мурзин и Владислав Артемьев сыграют между собой, а еще один представитель России Алексей Сарана встретится с белорусом Владиславом Королевым, который выступает под флагом Международной федерации шахмат. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен во втором круге сыграет с хорватом Сашей Мартиновичем.
У женщин в 1/32 финала россиянка Александра Горячкина сыграет с Гулрухбегим Тохирджоновой, представляющей США, Наталья Погонина - с Бхакти Кулкарни из Индии, Александра Мальцевская - с болгаркой Антоанетой Стефановой, Алина Кашлинская - с кубинкой Лисандрой Ордас Вальдес, Алиса Галлямова - с Хоанг Тхань Чанг из Венгрии, Полина Шувалова - с монголкой Турмунх Мунхзул, Александра Костенюк - с перуанкой Дейси Кори, Анастасия Боднарук - с полькой Йолянтой Завадской, Валентина Гунина - с индонезийкой Ирине Сукандар, Екатерина Лагно - с сербкой Теодорой Иньяч. Между собой сыграют россиянки Ольга Гиря и Лея Гарифуллина.
Регламент Кубка мира подразумевает матчи на выбывание. Каждый матч состоит из двух классических партий. В случае ничейного исхода по их сумме победитель определяется по итогам тай-брейка, в котором проводятся партии в быстрые шахматы. Первые партии второго раунда турнира пройдут 15 июля. Женский Кубок мира завершится 3 августа, мужской - 6 августа.
Общий призовой фонд мужского турнира составляет $1 892 500, женского - $676 250. Нынешний призовой фонд является рекордным для Кубков мира. Победитель и финалист мужского турнира получат путевки в турнир претендентов, в женский турнир претендентов отберутся три лучшие шахматистки по итогам Кубка мира.