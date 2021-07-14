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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Российские пловцы Андрусенко и Кудашев отстранены за нарушение антидопинговых правил

Спортсмены вошли в состав команды для участия в Олимпиаде в Токио
Вероника Андрусенко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Вероника Андрусенко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 14 июля. Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба FINA.

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Отмечается, что россиян временно отстранили на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

"Мы благодарны WADA за усердие в обеспечении чистой конкуренции на Олимпийских играх, - сказал президент FINA Хусейн Аль-Мусаллам. - Мы быстро и внимательно следим за обработкой информации, предоставленной в результате работы WADA. FINA полностью привержена защите чистых спортсменов и продвижению чистых соревнований на Олимпиаде".

В апреле 2020 года WADA объявило о завершении расследования в отношении 298 российских спортсменов на основе базы данных LIMS, которая содержит результаты их проверки на допинг за период с 2012 по 2015 год. Собранная информация была передана международным спортивным федерациям. На основании LIMS были открыты 298 допинговых дел, под подозрение попали спортсмены, представляющие 27 видов спорта.

Оба спортсмена попали в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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